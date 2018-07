Justiça suspende 2ª liminar e mantém prazos do Sisu A Justiça Federal do Rio Grande do Sul derrubou a liminar que suspendia o prazo de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a divulgação da classificação dos concorrentes. A decisão foi tomada pelo juiz federal Nicolau Konkel Júnior, convocado para atuar no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), no início da tarde desta sexta-feira (11). Com a medida, os candidatos às vagas em 101 instituições públicas de ensino superior devem se inscrever até as 23h59 desta sexta, de acordo com o limite estabelecido pelo Ministério da Educação. A primeira chamada de selecionados está mantida para segunda-feira.