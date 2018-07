Justiça suspende de novo pregão para a limpeza do Tietê

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), órgão responsável pela manutenção da calha do Tietê, não poderá realizar o pregão presencial, marcado para amanhã, até que o tribunal tenha acesso a todo o edital. O Daee tem dois dias para atender à solicitação do TCE-SP. A decisão foi uma resposta à representação do deputado Enio Tatto (PT). Segundo o petista, a licitação não poderia ser feita na modalidade de pregão, dada a complexidade da obra.

No início de abril, o TCE-SP já suspendera o edital e determinara a publicação de uma nova convocação que modificasse a modalidade escolhida (pregão). Na ocasião, duas empresas de engenharia também questionavam exigências do documento original, como a separação dos serviços de desassoreamento do rio e de tratamento da areia a ser retirada. No entanto, edital publicado no dia 14 manteve o pregão. Agora, a oposição também pede que o órgão seja multado por descumprimento de recomendações anteriores.

O Daee afirmou ontem que o pregão presencial oferece a oportunidade de realização do serviço com o menor preço e, por isso, defenderá a sua manutenção. "Se o critério for apenas o menor preço, o fato de ser um serviço mais sofisticado não impede que o edital seja pregão e que se exija qualificação técnica mais rigorosa", explica Mario Engler, professor da Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas. "A discussão é estéril. Havendo um prazo maior que oito dias para apresentar a proposta, não há prejuízo em ser pregão". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.