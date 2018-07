Justiça suspende lei que abranda Psiu em São Paulo

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu hoje as mudanças aprovadas pela Câmara Municipal da capital paulista à lei que abrandavam o Programa de Silêncio Urbano (Psiu). A liminar foi deferida pelo desembargador Eros Piceli, do Órgão Especial.

A lei número 15.133, proposta pelo vereador Carlos Apolinário (DEM), foi aprovada pela Câmara Municipal e publicada no último dia 16 no Diário Oficial. A proposta reduzia o valor das multas e mudava o local da medição do som, que passaria a ser feito no vizinho do estabelecimento "barulhento". Caso a nova medida estivesse valendo, a denúncia anônima também deixaria de existir.

Seis dias depois da aprovação na Câmara, o prefeito da cidade Gilberto Kassab entrou na Justiça com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra as mudanças.