Justiça suspende liminares da CCR e Ecorodovias sobre pedágios, diz Artesp A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou nesta quarta-feira que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu as decisões que haviam sido determinadas por liminares em favor das concessionárias da CCR e da Ecorodovias sobre o reajuste de pedágio no estado.