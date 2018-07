Justiça suspende mais uma liminar contra lei antifumo O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu mais uma liminar contra a lei antifumo, obtida pela Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Fehoresp). A lei, sancionada em maio pelo governador José Serra (PSDB), proíbe o fumo em ambientes fechados do Estado e passa a valer em 7 de agosto. A decisão do presidente do TJ-SP, Roberto Antônio Vallim Bellocchi, restaura a vigência da lei para os cerca de 350 mil associados da Federação. A suspensão vale até o julgamento do mérito da ação, ainda sem data prevista, segundo a assessoria de imprensa do TJ.