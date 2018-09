Justiça suspende pedágio na região serrana do Rio A concessionária Rota 116 S/A está impedida de cobrar pedágio na Rodovia RJ-116, na altura de Bom Jardim, na região serrana do Rio de Janeiro, até que conclua as obras de recuperação dos trechos atingidos pelas enchentes no começo do ano. A determinação judicial, proferida no último dia 15, foi resultado de ação civil pública ajuizada pelo município de Bom Jardim.