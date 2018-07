Justiça suspende processo contra bombeiros do Rio A desembargadora da 6.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) Rosita de Oliveira Netto suspendeu o processo contra os 429 bombeiros e dois PMs denunciados após a invasão do Quartel Central, em 3 de junho. Segundo a decisão, a suspensão vale enquanto o projeto de lei de anistia criminal para os militares tramitar no Congresso, que está em recesso.