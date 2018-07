Justiça suspende reajuste do IPTU em São Sebastião O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu nesta segunda-feira, 20, liminar suspendendo o reajuste do IPTU em São Sebastião, litoral norte paulista. A decisão foi tomada após a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) impetrar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin). A Fiesp também foi a responsável por barrar o aumento do IPTU na capital, proposto pelo prefeito Fernando Haddad (PT).