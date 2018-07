Justiça suspende taxa de sindicatos A Justiça do Trabalho de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, concedeu ontem tutela antecipada que proíbe 50 sindicatos paulistas de cobrar taxas ou contribuições dos empregadores - bem como incluir cláusulas dessa natureza - nas negociações coletivas. A medida que suspende o pagamento da chamada taxa negocial foi pleiteada em ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho de Araraquara. Com a decisão, fica mantida apenas a contribuição anual e as contribuições específicas devidas pelos trabalhadores filiados.