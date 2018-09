Justiça tem que obrigar PRF a policiar BR-155 no PA A Justiça federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal ocupe, dentro de 10 dias, os postos policiais já reformados da Rodovia BR-155, e comece a atuar imediatamente na rodovia que liga Redenção a Marabá, no sudeste do Pará. O prazo começa a valer assim que a União for oficialmente notificada da decisão.