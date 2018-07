Justiça tira Aécio de última propaganda de TV de Lacerda No último dia de propaganda eleitoral dos candidatos à prefeitura de Belo Horizonte e depois de 36 ações rejeitadas pelo TRE-MG, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a retirada de imagens e depoimentos do governador Aécio Neves (PSDB) dos programas de Márcio Lacerda (PSB) no horário gratuito. Apesar da determinação, rádios da capital ainda veicularam fala de Aécio pedindo votos para o candidato na manhã desta quarta-feira. Pela decisão do ministro Félix Fischer, que concedeu liminar à candidata Jô Moraes (PCdoB), Aécio não pode participar das propagandas de Lacerda por pertencer a partido que não faz parte da coligação do candidato, composta por 12 legendas e encabeçada pelo PSB e pelo PT. Os tucanos ficaram de fora da aliança depois que a direção nacional petista vetou a coligação do partido com o PSDB na capital mineira. O advogado de Jô Moraes, Luiz Gustavo Scarpelli comemorou a decisão do TSE, mas ressaltou que o prejuízo com a recusa das ações anteriores pelo TRE é irreversível. "As pesquisas mostram que o candidato, que é um desconhecido, só subiu por causa do apoio do governador. Foi um prejuízo irremediável para as eleições na cidade e para a democracia," afirmou. Scarpelli defende a anulação do pleito, caso o TSE confirme a decisão liminar quando julgar o mérito da questão. Outra hipótese, segundo o advogado, é a cassação da candidatura de Lacerda. Foi o que propôs o Ministério Público Eleitoral (MPE) em ação por abuso de poder econômico e político contra o candidato, seu vice, o deputado estadual Roberto Carvalho (PT), o prefeito Fernando Pimentel (PT) e o próprio Aécio. "Com a decisão do TSE, a ação do MP ganha força, porque confirma que toda a campanha está viciada. Se antes já havia elementos para a acusação do Ministério Público, agora ela ganha muito mais embasamento", avaliou Scarpelli. O assessor jurídico da campanha de Lacerda, João Batista de Oliveira Filho, afirma que já recorreu da decisão. No recurso, ele cita o caso de Eduardo Campos (PSB), que usou imagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante campanha para o governo de Pernambuco, em 2006. O texto afirma também que o PSDB não tem candidato próprio à prefeitura nem integra coligação para o cargo, o que liberaria os tucanos a apoiar qualquer candidato. PESQUISA Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira mostra que Márcio Lacerda continua na liderança isolada, com 45 por cento das intenções de voto. Ele é seguido por Leonardo Quintâo (PMDB), com 23 por cento, e Jô Moraes (PCdoB), com 11 por cento. Apesar da folga, a intenção de voto em Lacerda não é suficiente para garantir a vitória em primeiro turno. Pelo Datafolha, Lacerda teria 53 por cento dos votos válidos, contra 47 por cento dos adversários. Com a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa indica que ainda há possibilidade de segundo turno na cidade. Neste caso, pela simulação do Datafolha, o candidato apoiado por Aécio e Pimentel teria 53 por cento dos votos, enquanto Quintão ficaria com 37 por cento. A pesquisa, feita nos dias 29 3 30 de setembro, ouviu 1.056 eleitores na capital.