Justiça vai decidir destino de bebê abandonado no PA Pessoas de todo o País querem adotar o bebê jogado pela mãe no quintal do vizinho logo depois de nascer. O destino da criança está nas mãos do juizado da Infância e Adolescência da capital paraense, que decidirá se o devolve à babá Elinaura Nascimento Santos, de 20 anos, ou se o entrega a uma família que reúna condições para adotá-lo. O menino está internado na Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde deve permanecer pelos próximo 15 dias. Ele apresenta escoriações nas pernas e na cabeça, mas não corre risco de morte.