Justiça veta festa do 1º de Maio da CUT em SP Segue proibida a comemoração do 1º de maio da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Parque da Independência, na zona sul de São Paulo. No último dia 14, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) já havia vetado a festa do Dia do Trabalho no local. A Prefeitura, incumbida de indicar outro lugar para o evento, recorreu. Alegou-se que o parque atende às necessidades exigidas, mas não houve sucesso.