Justiça volta a barrar arena de shows no Jockey, em SP A Justiça barrou, pela segunda vez em 20 dias, a construção de uma arena para 7 mil pessoas no Jockey Club, na Cidade Jardim, zona sul da capital paulista. A obra só pode ser retomada quando receber autorização dos órgãos de defesa do patrimônio histórico do Estado e do Município, uma vez que a área é tombada.