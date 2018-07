'Justiceiros gramaticais' são condenados por vandalismo

Dois "justiceiros da gramática" que depredaram uma placa histórica de mais de 60 anos, pintada à mão no Grand Canyon, foram sentenciados a pagar fiança e banidos de todos os parques nacionais por um ano. Eles tiraram um apóstrofo e acrescentaram uma vírgula ao cartaz. Jeff Deck e Benjamin Herson se declararam culpados no dia 11 de agosto, pelos danos causados no dia 28 de março em visita ao parque. A placa foi feita por Mary Elizabeth Jane Colter, arquiteta que desenhou o mirante do parque na década de 1930. Deck e Herson, ambos de 28 anos, fizeram uma grande viagem pelos Estados Unidos neste ano, corrigindo erros em placas do governo ou privadas. Eles foram entrevistados pela Rádio Nacional e pelo Chicago Tribune, que os chamou de "par de Kerouacs com canetas e borrachas e uma indignação virtuosa." Um depoimento do agente do Serviço de Parques Nacionais Christopher A. Smith disse que investigadores souberam do vandalismo através de um site na internet, administrado por Deck para o Typo Eradication Advancement League (Teal), ou Liga para o Progresso da Erradicação dos Erros Ortográficos. Autoridades disseram que um diário escrito por Deck dizia que durante a visita ao mirante, ele e Herson "descobriram uma placa escrita à mão que tinha alguns erros." Eles disseram ter usado uma caneta para apagar um apóstrofo errado e para acrescentar uma vírgula. Deck e Herson se declararam culpados por conspiração para vandalizar propriedade do governo.