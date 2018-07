Juvenal reúne elenco do São Paulo para criticá-lo Além de ter de assumir o time do São Paulo inesperadamente, Milton Cruz vai ter de lidar com a insatisfação do presidente do clube, Juvenal Juvêncio. Antes da viagem para a Colômbia, onde amanhã enfrenta o Once Caldas, o dirigente voltou a criticar as atuações da equipe, muito abaixo do que o mandatário espera para conquistar o esperado título da Libertadores.