Juventude perde e cai para a Série C O Juventude se despediu ontem da Série B do Brasileiro ao perder para o Guarani, em Campinas, por 2 a 1. O time de Caxias do Sul terminou na 17.ª colocação com 44 pontos e se junta a ABC, Campinense e Fortaleza na Série C de 2010. Os outros resultados de ontem foram: Ipatinga 2 x 0 Vasco, Brasiliense 2 x 1 Vila Nova, Ceará 0 x 0 América-RN.