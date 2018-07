Juventus rejeita pedido de convocação de Amauri pelo Brasil A Juventus rejeitou o pedido de convocação de Amauri pela seleção brasileira para o amistoso contra a Itália, informou no sábado o presidente do clube. Amauri, que nunca havia sido convocado pelo Brasil, foi chamado depois que Luís Fabiano sofreu uma contusão. A Juventus tinha a palavra final porque já havia acabado o prazo estabelecido pela Fifa para convocação de jogadores que estão no exterior. "O clube decidiu não aceitar o pedido da federação brasileira", disse o presidente da Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, à Sky após o time perder para o Cagliari. "Nós precisamos estar concentrados no que vem, agora mais do que nunca." (Por Mark Meadows)