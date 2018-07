Juventus sai na frente A Juventus saiu na frente dos rivais para levar seu 28º scudetto. O bom e aguerrido time de Turim continuou com seus principais jogadores da campanha irretocável da temporada passada e agregou à equipe bons valores como o chileno Islas e o ganês Asamoah - ambos estavam na Unidese. Já o Milan vive uma nova era. Nomes como Nesta, Gatusso, Seedorf, Inzaghi fazem parte do passado. Assim como Ibrahimovic e Thiago Silva, vendidos ao PSG. A Inter de Milão também vive uma reestruturação, representada pelas saídas de Júlio César, Lúcio e Maicon, o trio brasileiro que ganhou tudo que foi possível. Com Inter e Milan 'enfraquecidos', o Napoli pode dar trabalho, já que segurou Cavani. A Roma corre por fora. O calcio é mesmo imprevisível.