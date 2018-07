JVCO Participações abrirá procedimento arbitral contra Tel Italia A JVCO Participações, do empresário Nelson Tanure, está tomando providências para instaurar procedimento arbitral na International Chamber of Commerce (ICC) exigindo da Telecom Italia e da TIM Participações as obrigações previstas no acordo de acionistas da operadora brasileira de telefonia, depois que a empresa italiana anunciou sua rescisão na sexta-feira.