O ditador líbio, Muamar Kadafi, incitou a jihad contra a Suíça por causa da nova lei em vigor no país que restringe a construção de minaretes em mesquitas. As relações da Líbia com a Suíça estão congeladas desde 2008, depois que um filho de Kadafi foi preso em um hotel em Genebra, acusado de abusar de empregados domésticos.