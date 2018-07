Kafando toma posse como presidente de transição em Burkina Fasso

O ex-ministro das Relações Exteriores, que está impedido de disputar as eleições, deve nomear um primeiro-ministro na quarta-feira, e juntos eles devem indicar os outros 25 membros do governo, de acordo com o cronograma de transição.

"Nosso país nunca vai ser uma 'república das bananas'. Nossos olhos estão abertos e as coisas nunca mais vão ser as mesmas. Vamos respeitar rigidamente a ordem política neste país", disse Kafando a uma plateia de cerca de 400 pessoas, na capital.

Kafando foi escolhido na segunda-feira por um comitê montado após a renúncia do presidente Blaise Campaoré, que fugiu do país em 31 de outubro por causa de imensos protestos contra sua tentativa de modificar a Constituição e estender seu governo de 27 anos.

(Reportagem de Mathieu Bonkoungou e Nadoun Coulibaly)