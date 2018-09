Kaká diz que está se soltando e que gol lhe dá confiança

O meia Kaká disse nesta segunda-feira após a vitória do Brasil sobre a Tanzânia que aos poucos está se soltando mais e que marcar um gol no amistoso o ajuda a "ganhar confiança".

No primeiro jogo em três meses em que o meia atuou do começo ao fim, o Brasil goleou a seleção africana por 5 a 1.

Os gols brasileiros no amistoso em Dar Es Salaam, o último antes da equipe do técnico Dunga estrear na Copa do Mundo, foram marcados, além de Kaká, por Robinho e Ramires (dois cada um).

"Marcar um gol como hoje é sempre importante para ganhar confiança", disse Kaká.

O jogador não disputava uma partida inteira desde o dia 2 de março, quando o Brasil derrotou a Irlanda por 2 a 0 em um amistoso em Londres. Antes disso, a última partida inteira do camisa 10 da seleção brasileira foi no dia 27 de fevereiro, quando seu clube, o Real Madrid, goleou o Tenerife por 5 a 1 no Campeonato Espanhol.

Desde então, diferentes lesões impediram que Kaká completasse as partidas. Com exceção do jogo contra o Lyon pela Liga dos Campeões, no dia 10 de março - quando o jogador foi substituído por opção do técnico do Real Madrid - Kaká passou o resto da temporada europeia afastado por problemas médicos.

'Calmante'

O técnico Dunga disse que Kaká vem pedindo para treinar e jogar cada vez mais, e que a própria comissão técnica precisou segurar o ímpeto do jogador.

"Tivemos que dar um 'calmante' para o Kaká", brincou o técnico após o jogo contra a Tanzânia.

O Brasil entrou em campo nesta segunda-feira com o time que vem ganhando a preferência de Dunga nos treinos e amistosos. A exceção foi o goleiro Júlio César, que ficou em Johanesburgo se recuperando de dores nas costas.

Após o amistoso, Dunga garantiu que Júlio César estará pronto para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, no dia 15, contra a Coreia do Norte.

O Brasil jogou com Gomes, Maicon, Lúcio, Juan, Michel Bastos, Felipe Melo, Gilberto Silva, Kaká, Elano, Robinho e Luís Fabiano.

A exemplo do que havia acontecido no Zimbábue, o time da casa começou o jogo com muita velocidade. No entanto, Robinho abriu o placar logo cedo, aos 9 minutos. Aos 33 do primeiro tempo, Robinho ampliou, após receber cruzamento de Michel Bastos.

Kaká, que vinha se poupando nos treinos e amistosos para evitar lesões, movimentou-se bastante no primeiro tempo. Em duas ocasiões, o meia deu arrancadas em direção ao gol.

Na primeira, aos 39 do primeiro tempo, ele conduziu a bola até a entrada da área e passou para Luís Fabiano.

Na segunda, cinco minutos depois, ele foi derrubado por uma entrada dura de um adversário. No entanto, o camisa 10 da seleção não sentiu nada e continuou jogando normalmente.

No segundo tempo, Dunga fez seis substituições. Entraram Luisão (no lugar de Lúcio), Josué (Gilberto Silva), Gilberto (Michel Bastos), Ramires (Felipe Melo), Daniel Alves (Elano) e Nilmar (Luís Fabiano). Kaká e Ramires marcaram os gols que fecharam a goleada brasileira. Aziz, da Tanzânia, fez o gol de honra.

O Estádio Nacional, em Dar Es Salaam, registrou um público fraco. A maior parte dos 60 mil lugares do estádio estava vazia.

Os torcedores reclamaram do preço dos ingressos - o mais barato custava o equivalente a R$ 40, um preço muito alto para os padrões locais.