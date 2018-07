Com Luís Fabiano e Júlio César desclassificados, Kaká é o único brasileiro que permanece na disputa do prêmio Bola de Ouro, da revista France Football. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi também estão entre os dez finalistas. O vencedor será revelado amanhã ? se for confirmado o favoritismo de Messi, será a primeira vez que um argentino recebe o prêmio.