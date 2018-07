O Real Madrid fez uma partida espetacular contra o Villarreal e goleou o adversário por 6 a 2, com 2 gols de Kaká, 2 de Higuaín, 1 de Cristiano Ronaldo e o último de Xabi Alonso. Nilmar fez um dos gols do Villarreal. A vitória manteve o time merengue a dois pontos do líder Barcelona. Quem voltou a decepcionar foi o Atlético de Madrid, que foi derrotado pelo Almería por 1 a 0.