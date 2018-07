Kaká marca na goleada do Real; Barça vence A disputa pelo título espanhol segue acirrada. Kaká fez um dos gols da vitória por 5 a 1 do Real Madrid sobre o Tenerife, fora de casa, enquanto o Barça sofreu para superar o Málaga por 2 a 1 no Camp Nou; Messi fez o gol da vitória. O líder Barça tem 2 pontos de vantagem sobre o Real (61 a 59). Hoje, o Sevilla, sem Luís Fabiano, recebe o Athletic Bilbao.