Kaká participa do primeiro treino da seleção na África do Sul

Se a seleção queria um ambiente tranquilo para se preparar para a Copa do Mundo, a ida para Johanesburgo 15 dias antes do início do torneio parece ter sido a escolha certa. Nesta sexta-feira, os jogadores realizaram o primeiro treino com bola desde a chegada ao país, no dia anterior.

Se em Curitiba a seleção treinou diante de uma multidão de torcedores que chegou até a protestar contra as sessões fechadas de preparo físico, o ambiente no colégio Hoerskool Randburg, em Johanesburgo, era completamente oposto.

Do lado de fora do colégio, nenhum torcedor apareceu para tentar espiar o treino da seleção. A sessão de treino com bola foi acompanhada apenas pela imprensa - cerca de cem jornalistas na arquibancada da escola.

Kaká

A novidade do treino desta sexta-feira foi Kaká, que pareceu recuperado das dores musculares na coxa esquerda.

O jogador havia treinado com bola apenas na terça-feira, em Curitiba. Na quinta-feira, Dunga havia dito que se o jogador estivesse totalmente recuperado de uma lesão, ele poderia jogar os dois amistosos confirmados pela CBF - contra o Zimbábue no dia 2 e contra a Tanzânia no dia 7.

Os jogadores Julio César, Maicon e Lúcio - que se apresentaram atrasados devido à conquista da Liga dos Campeões pela Inter de Milão no sábado - também treinaram normalmente junto com os demais jogadores.

O treino durou pouco mais de duas horas. Os 20 jogadores de linha da seleção foram separados em quatro times, que se enfrentaram em duas partes diferentes do gramado.

No exercício, os jogadores ensaiaram roubadas de bola, passes rápidos e movimentação para tentar fugir dos marcadores.

O ponto mais duro do treino foi uma entrada de Daniel Alves em Lúcio. O jogador do Barcelona logo pediu desculpas. Em seguida, todos os jogadores repetiram o exercício juntos em uma parte reduzida do gramado, que teve algumas divididas mais ríspidas e muita velocidade. À tarde, os jogadores realizam mais treinos, só que desta vez no hotel.

Os goleiros Julio César, Doni e Gomes treinaram em separado com o preparador Wendell Ramalho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.