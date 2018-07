Kalil defende 'choque de gestão' no Incor

Prestigiado pelas principais lideranças políticas do País, entre elas a presidente Dilma Rousseff, o cardiologia Roberto Kalil tomou posse no cargo de professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) na sexta-feira prometendo um choque de gestão no Instituto do Coração (Incor), que pretende transformar no maior centro de prevenção de doenças cardiovasculares da América Latina.

"O Incor precisa de um choque de gestão, de uma modernização. Quero criar uma agenda positiva", afirmou o cardiologista do Estado. "Vamos reduzir as filas de espera ajudando a rede de saúde a melhorar, evitando que o pronto-socorro fique sobrecarregado e, com a ajuda do diretor do Incor, Fábio Jatene, vamos reforçar o ensino a distância, a pesquisa e a atuação na área de transplantes."

Nomeado professor titular do Departamento de Cardiopneumologia da USP e diretor clínico do Incor, Kalil afirmou que seu projeto para a instituição, que envolve um trabalho em rede com as unidades de saúde estaduais e municipais para melhorar o atendimento aos pacientes com problemas cardíacos, está pronto e conta com apoio do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do prefeito Gilberto Kassab (PSD).

O médico afirma que usará seu prestígio entre as autoridades políticas em favor da instituição. "Essa boa relação pessoal que eu tenho com autoridades eu vou usar para ajudar a sensibilizar os gestores políticos para as necessidades do hospital", diz.

Kalil é médico pessoal dos líderes tucanos e petistas. Estão sob seus cuidados o ex-presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff, o governador Geraldo Alckmin e o ex-governador José Serra. Foi ele também quem cuidou da equipe do vice-presidente José Alencar, no Hospital Sírio Libanês, onde é diretor Geral do Centro de Cardiologia.

Mutirão. A primeira medida determinada pelo médico é um mutirão de ecocardiograma, que deve começar na terça-feira. Atualmente, há uma espera de 13 meses para o exame no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Incor. "Faremos 1.300 exames nesse mutirão e vamos encaminhar os pacientes para atendimento pelo grau de gravidade deles."

Ele afirma que, apesar das dificuldades enfrentadas pelo hospital, é possível diminuir a espera para consultas, exames e cirurgias. "Dá pra fazer, é preciso mudar, organizar de outra maneira as equipes, mas é possível."

O centro de prevenção de doenças cardíacas deverá ser anunciado oficialmente em janeiro, sob a coordenação do médico Paulo Lotufo, diretor da Divisão de Clínica Médica do Hospital Universitário da USP.