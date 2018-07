Kanye West e Kim Kardashian esperam bebê

Fãs e familiares correram para o Twitter para parabenizar o casal-celebridade.

"Queria gritar do telhado de alegria e agora eu posso!", escreveu a irmã de Kim, Kourtney. "Outro anjo para receber na nossa família. Delirando de emoção!"

De acordo com o E! News, Kayne West, de 35 anos, anunciou a notícia no palco durante um show em Atlantic City, no domingo.

Kim, 32, que ficou famosa há cinco anos por suas aparições no reality show "Keeping Up with the Kardashians", foi a pessoa mais pesquisada no site de buscas Yahoo! em 2012.

Ela se casou com o jogador de basquete Kris Humphries em agosto de 2011 em um casamento feito para atrair holofotes, mas o casal se divorciou 72 dias depois.

(Por Paul Casciato)