Karabtchevsky assume Teatro Municipal do Rio O maestro Isaac Karabtchevsky é o novo diretor artístico do Teatro Municipal do Rio. Ele substitui, a partir da temporada deste ano, o maestro Silvio Viegas, que continua, no entanto, seu trabalho à frente da orquestra sinfônica do teatro. Aos 79 anos, ele é ainda diretor da Orquestra Petrobrás Sinfônica e da Sinfônica Heliópolis e um dos principais regentes convidados da Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).