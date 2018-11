Karadzic deve ir à Corte de Haia pela 1ª vez na quinta

O ex-líder sérvio da Bósnia Radovan Karadzic deve comparecer nesta quinta-feira pela primeira vez ao Tribunal Criminal Internacional para a ex-Iugoslávia, em Haia, na Holanda.Karadzic foi extraditado nas primeiras horas do dia da capital sérvia, Belgrado, onde estava preso há nove dias após passar mais de uma década foragido.O ex-líder sérvio da Bósnia está preso no centro de detenção do Tribunal Criminal Internacional.O promotor-chefe, Serge Brammertz, disse que Karadzic vai enfrentar as acusações mais graves de acordo com a lei internacional: genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, incluindo a morte, em 1995, de oito mil muçulmanos na cidade bósnia de Srebrenica.Segundo o correspondente da BBC em Haia Dominic Hughes, Brammertz afirmou que a prisão de Karadzic mostra que os fugitivos da justiça internacional não têm alternativa.Julgamento longoOlga Kavran, porta-voz do gabinete do promotor, afirmou que o julgamento de Karadzic será diferente do julgamento do ex-presidente da Iugoslávia Slobodan Milosevic, que morreu de ataque cardíaco antes da conclusão do processo, no seu quinto ano em Haia.Segundo Kavran, o julgamento de Milosevic foi longo devido ao fato de ele ter feito sua própria defesa. E também, por motivos de saúde do réu, o julgamento ocorria apenas por três dias da semana. A porta-voz afirmou que espera que o julgamento de Karadzic não seja tão longo, mas alerta que o processo não será rápido."É difícil prever agora. Certamente levará meses. Novamente caberá aos juízes para determinar a administração deste caso", afirmou. "O promotor será o mais eficiente possível, mas estes casos (...) são complexos, a gravidade dos crimes, o alcance dos crimes, as provas necessárias para estes crimes, muito disso precisa ser apresentado à corte por meio de testemunhas, provas documentais", afirmou.MédicoO ex-líder sérvio deverá responder a 11 acusações, entre elas as de genocídio e crimes contra a humanidade cometidos durante o conflito na Bósnia (1992 a 1995), ocorrido após a desintegração da Iugoslávia. De acordo com os procedimentos legais, Karadzic será informado sobre seus direitos e deveres e será examinado por um médico.Na próxima audiência, um juiz detalhará as acusações que pesam contra ele. A partir de então, o réu terá até 30 dias para apresentar sua defesa.O ex-líder sérvio foi indiciado no Tribunal de Haia em julho de 1995, acusado de autorizar a morte de civis durante o cerco de Sarajevo, que durou 43 meses. Quatro meses depois, foi indiciado por genocídio pela morte de cerca de 8 mil homens e meninos muçulmanos, depois que as forças de seu comandante militar Ratko Mladic tomaram Srebrenica.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.