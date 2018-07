Karzai assume controle sobre tribunal eleitoral O presidente afegão, Hamid Karzai, assumiu plenos poderes sobre o principal órgão eleitoral. Tomada durante recesso do Congresso, a medida permite ao presidente nomear os cinco membros da comissão que fiscaliza as eleições (a mesma que acusou Karzai de fraude na votação de setembro). A manobra irritou diplomatas ocidentais, que temem ver comprometidas as eleições parlamentares que ocorrerão em seis meses.