Kasparov derrota Karpov em retomada do confronto de 1984

Em uma atmosfera relaxada, muito diferente do mundial disputado em meio às tensões da Guerra Fria que fizeram de Kasparov o favorito do Ocidente, o ativista político venceu com rapidez cinco partidas na série final de oito jogos na noite de quinta-feira.

Os enxadristas planejam jogar novamente em Paris em dezembro, disse uma porta-voz do governo de Valencia.

Em 1984, Kasparov, agora com 46 anos e figura de destaque da oposição ao premiê russo Vladimir Putin, realizou uma batalha épica com o então campeão Karpov, hoje com 58 anos, que foi cancelada após 48 partidas por preocupações com a saúde dos jogadores.

Kasparov disse que a suspensão salvou Karpov da derrota e impediu um fracasso para o regime vigente, uma vez que o confronto simbolizava as forças em atrito na ex-União Soviética. Na ocasião, Kasparov tinha três vitórias contra cinco de Karpov, e ambos queriam ter prosseguido na competição

(Reportagem de Jason Webb)