Kasparov finaliza mítico confronto com Karpov Garry Kasparov venceu Anatoly Karpov ontem, em Valência, por 9 a 3, no duelo que marcou o 25.º aniversário da decisão do primeiro título mundial protagonizada pelos dois enxadristas. Karpov foi campeão de 1975 a 1985, quando foi destronado por Kasparov, o vencedor mais jovem da história (22 anos), que manteve a honraria até 1993.