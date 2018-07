Kasparov mantém vantagem sobre Karpov Garry Kasparov segue à frente de Anatoly Karpov no torneio de exibição que está sendo disputado em Valência, na Espanha, em comemoração aos 25 anos da disputa do título mundial entre ambos. Ontem, o enxadrista do Usbequistão venceu uma partida e perdeu outra para o rival russo. Com isso, o placar está 3 a 1 para Kasparov. O duelo termina hoje.