Kasparov x Karpov:25 anos depois Dois mestres do xadrez voltam a se enfrentar após 25 anos. Garry Kasparov, do Azerbaijão, e o russo Anatoly Karpov revivem o duelo de 1984, que, após cinco meses, terminou sem vencedor. O torneio de 12 partidas será disputado em Valência, na Espanha, até quinta-feira. Kasparov está com 46 anos. Karpov tem 58.