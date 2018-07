Kassab abre 17 pontos de vantagem sobre Marta, mostra Datafolha O candidato do DEM à prefeitura de São Paulo, Gilberto Kassab, abriu uma vantagem de 17 pontos percentuais sobre sua rival, a petista Marta Suplicy, na corrida pela prefeitura da maior cidade do país, mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. O candidato à reeleição tem 54 por cento das intenções de voto, de acordo com o levantamento, enquanto Marta aparece com 37 por cento. Votos brancos e nulos somaram 5 por cento. O número de indecisos ou que não souberam responder representaram 3 por cento do universo pesquisado. A pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais, e foi feita entre terça e quarta-feira, ouvindo 1.906 pessoas. Kassab terminou o primeiro turno das eleições paulistanas em primeiro lugar, como 33,6 por cento dos votos válidos, contra 32,8 por cento de Marta. (Reportagem de Renato Andrade)