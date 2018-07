Kassab abre 1.777 vagas para área de saúde em SP O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, autorizou a contratação emergencial de 684 médicos, 220 enfermeiros, 573 auxiliares de enfermagem e 300 técnicos de saúde de farmácia. Esses 1.777 profissionais, que serão contratados mediante processo seletivo, vão repor o quadro de pessoal das unidades de saúde que compõem os serviços de Atenção Básica. As vagas serão distribuídas nas cinco Coordenadorias Regionais de Saúde, nas 53 bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e no Hospital Municipal Dr. Mário de Moraes Altenfender - Cachoeirinha. A autorização do prefeito está condicionada à adoção imediata, pela Secretaria Municipal de Saúde, das medidas à aceleração dos procedimentos para abertura de concurso público. As informações são do Jornal da Tarde.