Kassab ameaça punir empresas de coleta de lixo O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), disse hoje que haverá punições para as empresas contratadas pela Prefeitura para fazerem serviços de limpeza na cidade, caso deixem de cumprir suas obrigações em razão da greve dos garis. Os trabalhadores paralisaram as atividades em protesto contra 578 demissões no setor nos últimos dias. Outros 1.300 funcionários estão em aviso prévio e correm o risco de serem demitidos.