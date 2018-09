Kassab anuncia fundação de partido

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, anunciou nesta segunda-feira a criação do Partido Social Democrático (PSD).

Kassab, que na semana passada se desfiliou do DEM (Democratas), disse que nas próximas semanas um grupo de trabalho definirá o estatuto e o programa do novo partido, segundo o site da Assembleia Legislativa de São Paulo.

De acordo com a Folha.com, Kassab afirmou em discurso que a sigla fará uma "oposição responsável" ao governo de Dilma Rousseff e será aliada do governo do Estado de São Paulo, do PSDB.

Ele ainda teria dito que o partido "nasce do povo, com o povo e para o povo brasileiro".

O anúncio ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo, em evento que reuniu cerca de 100 pessoas, além de outros 15 membros da nova agremiação.

Um dos principais aliados de Kassab no PSD é o vice-governador e secretário de Desenvolvimento do governo de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, que também deixou o DEM.

Espera-se que o ex-governador paulista Cláudio Lembo também passe a integrar a nova agremiação. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.