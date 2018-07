Kassab anuncia plano de limpeza para 15ª Parada LGBT O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, anunciou hoje as medidas de limpeza e segurança que serão adotadas para a realização da 15ª Parada do Orgulho LGBT, no próximo domingo, 26. O evento, que deve atrair 3 milhões de participantes, segundo a Prefeitura, vai mobilizar mais de mil homens e mulheres e contará com 1.200 lixeiras. Além disso, três cooperativas de coleta seletiva irão trabalhar durante a festa.