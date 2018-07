Kassab anuncia plano para demolir Minhocão

Com a venda de potencial construtivo para os novos empreendimentos, a Prefeitura quer derrubar o Minhocão e abrir uma nova via estrutural de 12 quilômetros sobre a linha de trem na região central da cidade - a ferrovia se tornaria subterrânea. No entanto, não há nem prazo nem custo estimado para essas obras.

A única data divulgada pela Prefeitura da capital paulista é concluir até setembro de 2011 o plano de trabalho dessas ações. Fora isso, Kassab também quer eliminar o Terminal Barra Funda, transferindo os serviços de transporte para a Lapa.

Para a Prefeitura, com a demolição do Minhocão, a nova via expressa, onde hoje é uma ferrovia, vai amenizar impactos no trânsito e revitalizar a região. O Minhocão é considerado um dos responsáveis pela degradação do centro, que concentra moradores de rua e usuários de droga. Além disso, o trânsito e a poluição visual são fatores que contribuem para a depreciação do local.