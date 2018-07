Kassab atribui alta em pesquisa à gestão na prefeitura SÃO PAULO, 1o (REUTERS) - O prefeito de São Paulo e candidato Gilberto Kassab (DEM), que abriu oito pontos de vantagem sobre o rival Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta quarta-feira que seu crescimento junto ao eleitor se deve à avaliação positiva de sua gestão. "Os números nos enchem de satisfação", disse o prefeito a jornalistas ao vistoriar as obras de uma escola de ensino infantil na zona norte da cidade. "Eu sempre disse que a nossa expectativa era que as pessoas que avaliam bem a gestão, observando que essa gestão tem um candidato, teriam a tendência de votar nesta candidatura", completou Kassab. Em pesquisa do Datafolha divulgada nesta quarta-feira, Kassab atingiu 27 por cento das intenções de voto, enquanto Alckmin ficou com 19 por cento. A candidata do PT Marta Suplicy mantém a liderança com 35 por cento. O Datafolha indicou ainda que o índice de aprovação da administração do prefeito da capital paulista é de 49 por cento. Kassab dividiu o bom desempenho na sondagem com os partidos aliados (DEM, PMDB, PV, PR) e com o governador José Serra (PSDB), a quem chamou de "grande parceiro". Ele disse que, ser for eleito, manterá a atual equipe, mas também vai ouvir as legendas da coligação. O prefeito também se diz confiante em uma aliança com o PSDB para o segundo turno. "Os dirigentes do PSDB e do DEM vão saber encontrar o melhor caminho para que possamos caminhar juntos", afirmou. (Reportagem de Carmem Munari)