Kassab chega na frente de Marta e é surpresa em São Paulo Surpresa geral em São Paulo. A candidata do PT à prefeitura, Marta Suplicy, passou o primeiro turno da eleição municipal na liderança das pesquisas de intenção de voto e terminou atrás do prefeito Gilberto Kassab (DEM), que consolidou sua posição depois de passar a maior parte da campanha em terceiro lugar entre os concorrentes. Marta justificou o resultado declarando que sempre soube que a eleição na capital paulistana seria difícil, enquanto Kassab clamou por humildade. Ela adiantou que vai comparar gestões e trajetórias políticas, enquanto o prefeito evitou indicar sua estratégia. "Eu sempre disse que esta é uma eleição difícil. A nossa proposta era ir para o segundo turno vitoriosa e no segundo turno ganhar a eleição, estamos cumprindo as etapas", disse Marta em sua primeira entrevista após a abertura das urnas no primeiro turno. No domingo, Kassab teve 33,6 por cento dos votos válidos, contra 32,8 por cento de Marta. Em terceiro lugar, mas atrás, ficou Geraldo Alckmin (PSDB), com 22,5 por cento. "Eu tinha clareza que eu ia para o segundo turno e não sabia quem ia comigo, estou satisfeita que o adversário se chama Gilberto Kassab. Eu vou vencer o segundo turno," completou. Vestida de vermelho forte, ela aguardou até as 22h antes de conceder a coletiva para ter uma percepção consolidada dos votos, que começaram a ser contados às 17h. A entrevista foi realizada em um hotel da capital, com a presença de seus assessores mais próximos e da ex-prefeita Luiza Erundina (1989-1993) do PSB, que participa da coligação. Kassab reuniu os jornalistas antes da petista em seu comitê de campanha. "Vamos iniciar o segundo turno com muita humildade e muito desprendimento, procurando todos os eleitores", disse o prefeito. Os dois acenaram por apoio do candidato derrotado Geraldo Alckmin, que nunca recebeu apoio integral de seu partido, dividido entre a candidatura própria e a adesão a Kassab, que tem tucanos entre seus principais assessores na prefeitura. "Elogio a postura, a elegância ética. Ele conseguiu ter dignidade na adversidade que ele viveu. Agora, a posição dele é ele quem vai decidir," disse Marta, referindo-se a Alckmin. Kassab foi mais sutil na busca de apoio e incluiu, além de Alckmin, a candidata Soninha Francine (PPS), também derrotada. "Quero cumprimentar os outros candidatos que não foram para o segundo turno, especialmente a candidata Soninha e o candidato Geraldo Alckmin." As chances de Kassab com o tucanato são amplas, primeiro porque PSDB e DEM são aliados históricos e depois porque grande parte dos peessedebistas já estão com o prefeito. Kassab era vice de Serra, que quer garantir apoio do DEM a seu projeto de sucessão presidencial em 2010. Na manhã de domingo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já pregava o apoio do PSDB ao prefeito no segundo turno. Enquanto Serra estará com Kassab, Marta apregoa a parceria com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Ele faz diferença, ele é o maior líder brasileiro", disse. DOIS PROJETOS Os 8,2 milhões de eleitores paulistanos estarão mais uma vez optando entre dois projetos de governo quando retornarem à urna em 26 de outubro, data do segundo turno. Ao falar em comparações, Marta leva em conta sua gestão na cidade entre 2001 e 2004, imediatamente antes de Serra-Kassab. Em 2000, ela venceu Paulo Maluf (PP) e em 2004 perdeu a tentativa de reeleição para Serra, que agora ganha ainda mais força com a ida de seu protegido Kassab para o segundo turno. "A gestão atual vive tempos de bonança econômica do governo Lula e teve 10 bilhões de reais a mais de orçamento. Vamos comparar o que eles fizeram com 10 bilhões a mais e nós com 10 bilhões a menos", disse Marta. Kassab foi secretário de Planejamento de Pitta, que deixou o posto debaixo de um escândalo. Pitta por sua vez era o candidato de Maluf. Psicóloga de 63 anos que aderiu à política, Marta identifica sua candidatura com a população mais carente sem fazer acenos à classe média. Essa estratégia lhe custou a derrota há quatro anos e pode estar causando estrago novamente. Kassab, que tinha 13 por cento de intenção de voto no início de julho, quando começou efetivamente a disputa eleitoral, chegou a 28 por cento na véspera da eleição, segundo o Datafolha. Desconhecido do eleitor paulistano, o prefeito de 48 anos, engenheiro e economista, chegou a ter de se apresentar à população em suas caminhadas pela cidade. Houve quem o chamasse de "alemão" na rua, por sua altura e olhos azuis. Durante toda a campanha, Kassab se mostrava confiante em participar da reta final da eleição em função da boa avaliação de sua gestão, que só fez crescer com a propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV, alcançando 49 por cento na pesquisa Datafolha mais recente. Programas como o Cidade Limpa, que varreu a poluição visual da cidade a partir de 2007, contribuíram para a avaliação positiva. A participação de parcela de tucanos e do DEM, além do PMDB de Orestes Quércia, fez de Kassab o candidato mais rico da eleição, com a maior arrecadação entre os principais candidatos. Com isso, pôde contratar um dos melhores marqueteiros, o jornalista Luiz Gonzalez, que fez programas competentes para preencher os mais de 8 minutos na TV --o maior tempo entre todos os candidatos-- e aproximar o voto do eleitor à aprovação do prefeito. Para o sociólogo Alberto Carlos Almeida, autor do livro "Cabeça de Eleitor", a eleição em São Paulo tende a ser equilibrada porque os dois opositores tiveram gestões bem avaliadas, apesar de Marta ter perdido a reeleição. "Marta é mais votada na periferia e Kassab vai em cima desse pessoal, enquanto Marta vai tentar segurar este eleitor", disse. (Reportagem adicional de Maurício Savarese)