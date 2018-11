Kassab cobra investimentos da União no metrô de SP

"São Paulo paga pelo descaso das últimas décadas dos nossos administradores, que pouco ou quase nada investiram na linha metroviária", disse Kassab, ressalvando que o governo estadual tem feito investimentos, mas cobrou aportes da União. "Faltam investimentos do governo federal, que não investe a fundo perdido, apenas financia. Portanto, São Paulo paga. Faltam investimentos a fundo perdido."

Sem uma rede de metrô mais ampla, fica difícil convencer a população a deixar o carro em casa e contribuir para reduzir a poluição na cidade, já que mais veículos nas ruas representam mais emissões de gases causadores do efeito estufa. Kassab negou a intenção de restringir a circulação de carros por meio do pedágio urbano, assim como acontece em Londres, uma das cidades convidadas para a C40. "Londres usa o pedágio urbano porque as pessoas têm o metrô como opção (de transporte). Aqui, não tem essa alternativa e as pessoas já são penalizadas pelo rodízio (de veículos) e por uma carga tributária elevada," justificou o prefeito.

Questionado sobre as enchentes, outro grande problema de São Paulo, Kassab pediu auxílio do secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Miguel Bucalem. O secretário afirmou que a C40 servirá para São Paulo aprender como outras cidades estão lidando com a alteração no padrão das chuvas em razão das mudanças climáticas, e disse que a capital paulista pode mostrar suas ações na área, como a construção dos piscinões.

Orçamento

Gilberto Kassab defendeu um aumento gradual dos recursos destinados à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para até 2% do orçamento municipal nos próximos anos. Ele lembrou que o orçamento da pasta passou de 0,4% para 1,1% durante a sua gestão.

Ao lado do prefeito, o secretário da pasta, Eduardo Jorge (PV-SP), defendeu que as outras secretarias mantenham a orientação de incorporar em seus projetos e programas a questão ambiental. "Porque assim eu entro no orçamento da Educação e da Saúde, que são dois gigantes, com mais de 50% do orçamento", disse Jorge.

Durante a apresentação da C40, Eduardo Jorge foi elogiado por Kassab, que o qualificou como "um dos maiores conhecedores de políticas públicas do meio ambiente" no País. Após a reivindicação do secretário, Kassab ainda disse: "O que São Paulo precisa mesmo é um prefeito comprometido com causas ambientais".

Questionado sobre quem seria esse "prefeito ideal" para a capital paulista em 2013, Kassab brincou: "Não vou falar aqui não. Antes preciso convencer as pessoas a aceitarem (a indicação do candidato). Eu não estou sendo bem sucedido, mas sou determinado e ainda vou convencer".

Eduardo Jorge negou que seja pré-candidato. "Não sou candidato a nada. Só vou completar o mandato na Secretaria de Meio Ambiente. Quanto à candidatura, isso é uma questão que o PV e os militantes vão encaminhar na hora certa. Eu só penso na secretaria."

C40

Durante a C40, estarão na capital paulista os prefeitos de Nova York, Michael Bloomberg, e Buenos Aires, Maurício Macri, além de prefeitos e representantes de várias outras cidades. O Brasil será representado pelo prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Curitiba, Luciano Ducci. Outras personalidades mundiais, como o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, e líderes ambientalistas também participarão.

A Cúpula C40, presidida atualmente por Bloomberg, ocorre a cada dois anos e está em sua quarta edição. A primeira ocorreu em Londres, em 2005, por iniciativa do então prefeito Ken Livingstone. Em seguida, foram realizadas as edições de Nova York (2007) e Seul (2009).

O encontro em São Paulo será realizado de 31 de maio a 2 de junho, no Sheraton WTC Hotel (Av. das Nações Unidas, 12.559, Brooklin Novo). A programação dos debates está disponível no site www.c40saopaulosummit.com