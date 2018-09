Kassab coloca nova sigla à 'disposição' de Dilma,apoiará Alckmin

"Somos um partido independente, o que significa apoiar ações identificadas com o nosso futuro programa. Significa nos colocarmos à disposição da presidente Dilma Rousseff para ajudá-la a ser uma boa presidente", disse Kassab.

"Em São Paulo ajudamos a eleger Geraldo Alckmin e Guilherme Afif e, portanto, continuaremos a ser aliados", acrescentou o prefeito, se referindo ao vice-governador do Estado, Guilherme Afif Domingos, que o acompanhará na mudança de legenda, ambos do Democratas.

O pedido de criação da nova sigla partidária foi assinado pelos futuros integrantes do PSD em evento na Assembleia Legislativa do Estado nesta segunda-feira.

Se juntam a Afif e Kassab na nova legenda o ex-governador de São Paulo e atual secretário de Negócios Jurídicos da prefeitura, Claudio Lembo, e a ex-deputada federal Zulaiê Cobra, além de deputados federais, estaduais e prefeitos.

O prefeito paulistano disse que o nome da legenda é uma homenagem ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, que pertenceu a um partido de mesmo nome, que existiu entre 1945 e 1965.

A movimentação de Kassab teria o objetivo de ampliar seu espaço político e de dar as condições para que ele concorra ao governo do Estado em 2014. Na prefeitura da capital paulista até o final do ano que vem, ele rejeitou as críticas de que a criação do PSD tenha intenção fisiológica.

"Apregoaram que viemos para aderir ao governo A, ao governo B, ao governo C. Nós viemos para ajudar o Brasil a crescer", disse.

"Todos aqueles que integram o partido hoje são pessoas que tem seus compromissos, e que serão respeitados", acrescentou.

(Reportagem de Carmen Munari)