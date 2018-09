Kassab cria blitze da lei Cidade Limpa

A Prefeitura autuou ontem estabelecimentos nas Ruas Heitor Penteado, Cerro Corá, Aurélia e Pereira Leite. Foram constatadas 34 infrações, que implicaram R$ 340 mil em multas. Irregularidades incluíam anúncios maiores que o permitido, faixas e banners instalados ilegalmente e adesivos na fachada de imóveis.

"Alguns comerciantes infelizmente acharam que a lei não era para sempre e estão voltando a fazer a publicidade ilegal", disse Kassab em um posto de gasolina da Rua Pereira Leite que recebeu dez multas, no total de R$ 100 mil, por ostentar dez anúncios irregulares. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.