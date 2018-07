Kassab criará QG para acompanhar reforma na Nova Luz

"Vamos utilizar para reuniões e para despachar o que disser respeito ao projeto da Nova Luz?, afirmou o prefeito na manhã de ontem, após cerimônia de entrega do projeto de concessão urbanística. ?Gostei do prédio e pedi aos técnicos consultarem se é possível nos instalarmos numa ?salinha? no térreo. No desenvolvimento de um projeto urbanístico, é importante acompanharmos de perto?, justificou. O estudo para adaptação do antigo hotel foi iniciado ontem pela Empresa Municipal de Urbanização (Emurb).

?Há outras possibilidades, caso a estrutura esteja abalada ou a reforma seja muito cara, mas em até 60 dias o novo gabinete estará adaptado na região?, disse o diretor de Desenvolvimento e Intervenções Urbanas da Emurb, Rubens Chammas. O projeto de concessão urbanística da Nova Luz, segundo a Emurb, será finalizado até o fim do ano. A previsão é de que em janeiro de 2010 seja elaborado o edital de licitação. ?O projeto será criado a partir da avaliação das carências urbanísticas e ambientais da região. Assim, vamos definir as formas de atuação da iniciativa privada?, disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.