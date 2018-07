Kassab decide sobre porta de segurança em bancos Termina nesta segunda-feira o prazo para o prefeito Gilberto Kassab (DEM) sancionar ou vetar o projeto de lei que prevê a instalação de portas com detector de metais nas agências bancárias da cidade, segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região. A proposta é de autoria do vereador Francisco Chagas (PT). No mês passado, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), vetou um projeto de lei que previa a adoção da mesma medida nas agências do Estado. Em sua decisão, Serra afirmou que, de acordo com a Constituição Federal, cabe ao município definir as normas de segurança a serem impostas a instituições financeiras. Hoje, mais da metade das agências da capital têm portas de segurança, apesar de o equipamento ser opcional.