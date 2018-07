Kassab deixa para próximo prefeito reforma no transporte

A prorrogação adiou, por exemplo, a possibilidade de se reduzir o número de peruas no centro e nos principais corredores exclusivos. Essa reforma foi defendida publicamente pelo ex-secretário dos Transportes Alexandre de Moraes, em abril, como forma de melhorar a velocidade dos carros e das linhas operadas pelos ônibus e evitar a disputa entre as viações e as cooperativas pelas linhas com maior demanda de passageiros.

Pelo contrato atual, às peruas caberia pegar os passageiros dos ônibus nas principais avenidas e levá-los aos bairros em itinerários diferentes dos operados pelas viações. Mas, após sete anos, desde que o governo municipal fez a permissão do transporte público a oito cooperativas de peruas, isso não tem ocorrido na prática. Com a renovação da frota nos últimos três anos, 2.900 veículos operados pelos perueiros são biarticulados, iguais aos ônibus. Isso aumentou a disputa pelas linhas rentáveis, enquanto os trajetos dentro das regiões mais periféricas contam com poucos veículos.

A Prefeitura negou ontem que vai deixar a responsabilidade de uma nova licitação para o próximo governo. A licitação "deverá, sim, ter início nesta gestão", afirmou, por meio de nota. Segundo a administração, será necessário um período de 180 dias para a aquisição da frota antes do início do contrato - em julho de 2013. O governo informou ainda que o aditamento do contrato por três anos e não por um (como defendia Moraes) foi para que os "permissionários possam financiar veículos novos", pois está prevista a substituição de 1,7 mil até 2011. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.